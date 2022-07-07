استقالة 41 نائبا محافظا من الحكومة البريطانية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ أحمد حماد

قدم نحو 41 نائبا من حزب المحافظين، الذي يديره رئيس الوزراء الحالي بوريس جونسون، استقالتهم منذ قليل، حسبما أفادت العربية في خبر عاجل.

وجاءت الاستقالات الجامعية، بعد أن أخذ رئيس الوزراء البريطاني قرارا بإقالة “مايكل غوف” وزير الدولة البريطاني للإسكان.

وكان “جونسون” أعلن في وقت سابق من اليوم رفضه التام لإجراء انتخابات مبكرة، مشددا على أنه لن يستقيل من منصبة تحت أي ظرف.

وقدم كل من وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، ووزير المالية البريطاني ريشي سوناك، استقالتهما، مساء أمس معلنين اعتراضهما على سياسة رئيس الوزراء بوريس جونسون، وإدارته لحزب المحافظين.

وعلل وزيرا الصحة والمالية خطوتهما بأن الفضائح التي تلاحق بوريس جونسون هي السبب، إضافة إلى الأخطاء التي يرتكبها كل فترة والمخالفة للقانون على حد وصفهم، وأبرزها حفله دون الالتزام بقيود كورونا.

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جدير بالذكر أن بوريس جونسون، تولي منصب رئيس الوزراء البريطاني في يوليو عام 2019، خلفا لتريزا ماي، التي فشلت في إتمام صفقة الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ويرجح الكثير من الخبراء أن العام 2022 وتحديدا الشهر الحالي، سيشهد الفصل الأخير من ولاية جونسون.