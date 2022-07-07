شاهد.. مخاطر الافتراش في المشاعر المقدسة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات
حذر الدفاع المدني السعودي، من مخاطر الافتراش في الطرقات بالمشاعر المقدسة.
ونشر “الدفاع المدني” فيديو توعوي، حول مخاطر تلك العادة التي يقوم بها بعض ضيوف الرحمن دون إدراك لخطورتها.
وبين الفيديو أن “الافتراش في الشوارع والطرقات في المشاعر المقدسة يعرضك للخطر ويعيق حركة الحجاج، ويؤثر على انتقال آليات الدفاع المدني”.
وشددت مديرية الدفاع المدني، على الحجاج ضرورة تذكر رقم الطوارئ الموحد بمكة المكرمة وهو 911.
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