رئيس الوزراء البريطاني يقيل وزيراً دعاه إلى الاستقالة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أعلنت الحكومة البريطانية أنّ رئيسها بوريس جونسون أقال أمس الأربعاء وزير الإسكان مايكل غوف، الذي أفادت وسائل إعلام محلية أنّه دعا في وقت سابق رئيس الوزراء إلى الاستقالة.
وقال جيمس دادريدغ، مستشار رئيس الوزراء لشبكة “سكاي نيوز” إنّ جونسون “أقال مايكل غوف”، مشدّداً على أنّ رئيس الحكومة لن يستقيل و”سيقاتل” للبقاء في السلطة.
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