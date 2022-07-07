“أبشر يا عم.. أنت حاج بإذن الله”.. قافلة الصحة تعيد الأمل لـ سوداني الجنسية وسط فرحة عارمة (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

نشرت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي على تويتر، مقطع فيديو أظهر مدى حرص المملكة على توفير الراحة، وكافة الخدمات لضيوف الرحمن.

ووثق الفيديو، فرحة حاج سوداني يدعى محمد، بعد أن بعثت القافلة التي خصصتها وزارة الصحة لخدمة الحجاج الأمل في نفسه، وأكدت له قدرته على تأديته المناسك.

وكان الحاج قد جاء إلى المملكة في 22 يونيو الماضي لكنه تعرض لانزلاق، ما تسبب في إحداث إصابة له جعلته يخشى من عدم قدرته على أداء فريضة الحج.

وتمكنت الفرق الطبية في القافلة الصحية من إسعافه وتقديم المساعدة له، مؤكدين أن إصابته لن تمنعه عن الحج، وما كان منه إلا أن تقدم بالشكر للطاقم الطبي، والمملكة لحرصها على سلامة الحجاج.