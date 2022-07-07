شاهد.. لحظة بدء توافد ضيوف الرحمن لمشعر منى

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

نشرت قناة الإخبارية مقطع فيديو، أظهر مشاهد من مشعر منى، لحظة توافد ضيوف الرحمن لأداء مناسك الحج.

ومن المقرر أن يتوجه حجاج بيت الله الحرام، اليوم الخميس الثامن من شهر ذي الحجة إلى صعيد منى؛ لقضاء يوم التروية اقتداءً بسنة المصطفى – صلى الله عليه وسلم – محرمين على اختلاف نسكهم – متمتعين وقارنين ومفردين .

ووفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لضيوف الرحمن قبل توجههم إلى مشعر منى يوم التروية، أجواء آمنة مطمئنة، من خلال منظومة متكاملة من الخدمات بعد رفع عدد الحجاج إلى مليون حاج.