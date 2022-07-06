شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ورسميًا.. النصر السعودي يعُلن عن أولى صفقاته الصيفية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي عن أولى صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل دعم الفريق حسبما أعلن اليوم الأربعاء الموافق السادس من شهر يوليو الجاري.

النصر يعلن التعاقد مع الايفواري جيسلان كونان

جيسلان كونان لاعب النصر الجديد

ونشر نادي النصر فيديو له عبر حساب الفريق الرسمي عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" ليعُلن التعاقد مع الظهير الأيسر الإيفواري جيسلان كونان.

وكتب النصر عبر الحساب على الفيديو:"وقع مجلس إدارة نادي النصر برئاسة مسلى آل معمر عقد مع نجم منتخب كوت ديفوار اللاعب جيسلان كونان في صفقة انتقال حر ومجانية بعقد لمدة 3 سنوات حتى عام 2025 قادمه مع الفريق".

ويعتبر اللاعب جيسلان كونان هو الصفقة الأولى لفريق النصر السعودي في صفقة انتقال حر استعدادًا للموسم الكروى الجديد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان جدير بالذكر أن فريق ستاد ريمس الفرنسي كانت آخر محطات لاعب النصر الجديد جيسلان كونان.

وكان فريق النصر السعودي قد احتل المركز الثالث في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الموسم المنصرم برصي واحد وستين نقطة جمعهما من لعب ثلاثين مباراة حيث حقق الفوز في تسعة عشر مباراة وتعادل في أربعة مباريات وتلقى الهزيمة في سبعة مناسبات.

مهارات اللاعب