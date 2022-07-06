شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. اتحاد جدة يعُلن عن أولى صفقاته الصيفية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودى عن أولى صفقاته الصيفية هذا الموسم استعدادًا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان الجديد 2022-2023.

اتحاد جدة يعُلن تعاقده مع زكريا هوساوي

زكريا هوساوي

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن أعلن الفريق عبر الصفحة الرسمية لها عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" بأن الفريق أتم التعاقد مع الظهير الأيسر لنادي أحد اللاعب زكريا هوساوى ليصبح أولى صفقات الفريق استعدادًا للموسم الكروى الجديد.

ونشر الحساب صورة للاعب وكتب عليها "نمر جديد في العميد" كما أعلن الحساب إلى أن اللاعب انضم لمدة موسم على سبيل الإعارة من فريق أحد وعلى آثر هذا الموسم يتحدد إمكانية تفعيل بند الشراء أم لا.

جدير بالذكر إلى أن فريق اتحاد جدة قد أعلن في وقت سابق عن التعاقد مع المدرب البرتغالي نونو سانتو من أجل القيادة الفنية للفريق السعودي خلفًا للروماني كوزمين كونترا.

مسيرة اتحاد جدة في الدوري السعودي الموسم الماضي

وكان فريق اتحاد جدة قد إنه ي بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الموسم المنصرم وهو يحتل المركز الثانى وكان على أعتاب الحصول على اللقب الذي ذهب إلى الهلال بعد منافسة شرسة وقوية، وحقق العميد خمسة وستون نقطة جمعهما من لعب ثلاثين مباراة حيث حقق الفوز في عشرين مباراة وتعادل في خمسة وتلقى الهزيمة في مثلهما.