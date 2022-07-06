شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الفتح السعودي يُعلن التعاقد مع نجم الأهلى بشكل رسمي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح السعودي التعاقد مع نجم الأهلي بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل المنافسة القوية في الموسم الجديد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم لموسم 2022-2023.

الفتح يتعاقد مع حسين المقهوي:

حسين المقهوي

وأعلن الفتح عبر الصفحة الرسمية للنادي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" التعاقد مع حسين المقهوي لاعب الأهلي في صفقة انتقال حر وصفقة مجانية بعد انتهاء تعاقده مع فريق أهلى جدة.

وكشف فريق الفتح إلى ان اللاعب حسين المهقوي وقع على عقود انضمام إلى الفريق لمدة موسمين حتى عام 2024.

ولعب حسين المقهوي لمدة 7 مواسم في صفوف نادي الأهلي السعودي، وقرر بعدها الرحيل النهائي عن الفريق وعدم تجديد العقد عقب هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى.

ترتيب الفريقين في الموسم المنصرم

واحتل فريق الفتح المركز الثامن في سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد خمسة وثلاثين نقطة جمعهما من لعب ثلاثين مباراة حيث حقق الفوز في تسعة مباريات وتعادل في ثمانية لقاءات وتلقى الهزيمة في ثلاثة عشر مباراة.

بينما انهى فريق الأهلى في المركز الخامس عشر وهبط رسميًا إلى الدرجة الاولى بعد أن حقق اثنين وثلاثين نقطة جمعهما من لعب ثلاثين مباراة حيث حقق الفوز في ستة لقاءات فقط، وتعادل في اربعة عشر مباراة وتلقى الهزيمة في عشرة مباريات.