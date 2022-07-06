شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة شؤون الحرمين تنظم معرضاً يختص بالكعبة المشرفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت وكالة المعارض والمتاحف بالتعاون مع وكالة مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، معرضاً ميدانياً بالتوسعة السعودية الثالثة يختص بالكعبة المشرفة، ويهدف إلى إثراء تجربة ضيوف الرحمن وإبراز جهود الدولة - رعاها الله - في عنايتها بالكعبة المشرفة وكسوتها.

ويتيح المعرض لحجاج بيت الله الحرام الاطلاع على تفاصيل كسوة الكعبة المشرفة في جوانبها الأربعة وفهم الآيات المكتوبة عليها بخط الثلث عبر تحويلها لخط النسخ، كما يستعرض في جنباته مراحل كسوة الكعبة المشرفة وعدد من القطع القديمة لكسوة الكعبة المشرفة وغيرها من الأمور التي تثري تجربة ضيوف الرحمن للمعرض عن الكسوة وتبرز جهود المملكة وقيادتها الرشيدة - أيدها الله - في خدمة الكعبة المشرفة وكسوتها، كما يمكّن المعرض الزوار والمعتمرين من المشاركة في حياكة كسوة الكعبة المشرفة.