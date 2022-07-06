شكرا لقرائتكم خبر عن خلال ساعتين.. وفاة شقيقين في حادثين بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فاجعة إنسانية شهدتها محافظة القطيف، اليوم، بدأت بأزمة قلبية، نُقل على أثرها الدكتور توفيق آل سباع للمستشفى، إلى أن تُوفي، وفور سماع شقيقه "عبدالله" بما حدث، توجه مسرعًا إلى المستشفى، وفي طريقه، لقي مصرعه إثر حادث مروري.

وذكرت عائلة آل سباع أن "توفيق" يبلغ من العمر 49 عامًا، ويعمل في فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالشرقية، أما "عبدالله"، فيبلغ من العمر 57 عامًا، وتم تشييعهما عقب صلاة العصر.