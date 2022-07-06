شكرا لقرائتكم خبر عن «بسلام آمنين».. شراكة مجتمعية لتفويج الحجاج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة المنطقة الشرقية مبادرة "بسلام آمنين" في مطار الملك فهد بالشراكة مع شركة المطارات وعدد من الجهات الحكومية والأهلية.

وقالت نجد الدوسري المدير العام للشراكة المجتمعية بأمانة الشرقية، إن المبادرة تنفذ تزامنا مع موسم الحج وتعكس الجهود الجبارة التي تقدمها حكومتنا الرشيدة لضيوف الرحمن.

وأضافت أن المبادرة تهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية بين القطاعات المتعدد لتذليل العقبات أمام الحجاج وتقديم الهدايا العينية لهم.

وقال الحاج نواف الشمري: "نحن متوجهين إلى الديار المقدسة ونسأل الله القبول، ونشاهد في المطار الهدايا الرمزية موجودة للجميع".

أما الحاج يوسف المنقور، فقال: "أنا من الجنسية الجزائرية ومتوجه للحج هذا العام وكان الاستقبال حافل بالمطار والمتطوعين كثر وفيهم كرم وخير".

وعبرت الحاجة مليكة حميداش، وهي من الجزائر أيضا، عن سعادتها الغامرة بأداء ركن الإسلام الأعظم للمرة الأولى في حياتها، قائلة: "أنا من الجنسية الجزائرية أحج لأول مرة وأنا سعيدة جدا ولقينا كل ترحيب في المطار ونسأل الله التيسير ويتقبل ذلك منا".