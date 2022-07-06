انتعاش المقاولات.. يدفع شركات الأسمنت لبيع 4.4 مليون طن في شهر!

وتجاوزت مبيعات 9 شركات من أصل 17 شركة بأكثر مما أنتجت خلال شهر يونيو الماضي، عبر لجوئها للبيع من مخزونها تزامناً مع ارتفاع الطلب، وكانت في صدارة الشركات التي باعت أكثر مما أنتجت شركة أسمنت «تبوك» بنسبة 23% عن إنتاجها، ثم شركة «أسمنت الجوف» ببيعها 16% زيادة عن إنتاجها.
وشهدت 8 شركات ارتفاعاً في مبيعاتها تصدرتها شركة «أسمنت اليمامة» بنسبة 57.27% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، تليها «أسمنت تبوك» بنسبة 47.25%، بينما شهدت 9 شركات انخفاضاً في مبيعاتها، في مقدمتها الشمالية بنحو 29.41%، وتليها «أسمنت الشرقية» بـ27%، وقيام 6 شركات بتصدير 93 ألف طن من الأسمنت خلال شهر يونيو 2022، في مقدمتها شركة «أسمنت السعودية»، التي صدرت نحو 37 ألف طن. أما على صعيد إنتاج الكلنكر فقد أظهرت البيانات ارتفاعاً في إنتاج الشركات خلال شهر يونيو 2022 بنسبة 7.5%، حيث بلغ 4.5 مليون طن، قياسًا بـ 4.2 مليون طن في يونيو 2021. في حين بلغت مخزونات الكلنكر 35.7 مليون طن في نهاية شهر يونيو 2022، مرتفعة بنحو 8.4% مقارنة بنفس الشهر من عام 2021، حيث بلغت حينها 32.9 مليون طن.
كما قامت 9 شركات بتصدير الكلنكر خلال شهر يونيو 2022، تصدرتها «أسمنت ينبع»، التي صدّرت نحو 255 ألف طن، يليها «أسمنت السعودية» بتصدير 135 ألف طن.
مبيعات شركات الأسمنت:
4.4 مليون طن
17 شركة عاملة
9 شركات باعت أكثر من إنتاجها
8 شركات ارتفعت مبيعاتها السنوية
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