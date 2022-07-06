اخبار الخليج – «الصحة» تسجل 1579 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 1907

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬اليوم‭ ‬الاربعاء‭ ‬6‭ ‬يوليو2022‭ ‬‭ ‬أن‭ ‬الفحوصات‭ ‬التي‭ ‬بلغ‭ ‬عددها‭ ‬6125‭ ‬أظهرت‭ ‬تسجيل‭ ‬1579‭ ‬حالة‭ ‬قائمة‭ ‬جديدة،‭ ‬كما‭ ‬تعافت‭ ‬1907‭ ‬حالة‭ ‬إضافية‭ ‬ليصل‭ ‬العدد‭ ‬الإجمالي‭ ‬للحالات‭ ‬المتعافية‭ ‬إلى‭ ‬620930‭ ‬‭.‬ وبلغ‭ ‬العدد‭ ‬الاجمالي‭ ‬للحالات‭ ‬القائمة‭ ‬12499‭ ‬حالة،‭ ‬منها‭ ‬40‭ ‬حالة‭ ‬تخضع‭ ‬للعلاج‭ ‬بالمستشفى‭ ‬و14‭ ‬حالات‭ ‬تحت‭ ‬العناية‭.‬

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