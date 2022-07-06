قصة استثمار فريدة.. أردني يصدر الطباشير إلى 100 دولة

محمد بن مسعود - الدمام - سمح الطبشور في الأردن بتسطير قصة استثمار ناجح؛ فقبل إدخال الألواح البيضاء وأجهزة العرض والكمبيوتر اللوحي إلى الصفوف المدرسية، اعتمد التعليم لفترة طويلة على الطباشير التقليدية بغبارها وما تصدره من صرير مزعج أحيانا على الألواح الخشبية، وقد.

وذات يوم من العام 1995 خلال عودته إلى منزله في حافلة، سمع صلاح العقبي عبر الراديو، أن الأردن يستورد كل حاجته من الطباشير، فحفزته الفكرة لينشئ مصنعًا صغيرًا كان الأول في المملكة والوحيد، وبات اليوم من أكبر منتجي الطباشير عالميًا ويصدّر إنتاجه إلى أكثر من 100 دولة.

ويقول العقبي (49 عامًا) لوكالة فرانس برس مبتسمًا وهو يتفقد سير الإنتاج في المصنع: «عندما سمعت الفكرة، قلت في نفسي إن طاقة الفرج انفتحت».