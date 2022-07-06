محمد بن مسعود - الدمام - فاز 4 علماء رياضيات الثلاثاء في هلسنكي بميدالية فيلدز التي توصف بـ«نوبل الرياضيات»، بينهم الأوكرانية مارينا فيازوفسكا، ثاني امرأة تحوز هذه المكافأة العريقة منذ إطلاقها سنة 1936. والفائزون الآخرون بهذه الميدالية التي تُوزع كل أربع سنوات هم الفرنسي أوغو دومينيل كوبان والباحث الأمريكي – الكوري الجنوبي جون هوه المقيم في الولايات المتحدة والبريطاني جيمس ماينارد.
هذه الميدالية يمنحها الاتحاد الدولي للرياضيات، وتُرفق بمكافأة مالية قدرها 15 ألف دولار كندي (11500 دولار أمريكي).
وهي تكرّم «الاكتشافات الاستثنائية» لعلماء الرياضيات دون سن الأربعين.
وتم الإعلان عن الفائزين خلال حفل أقيم في العاصمة الفنلندية في إطار المؤتمر الدولي لعلماء الرياضيات.
وبات أوغو دومينيل كوبان الأخصائي في الفيزياء الإحصائية، الفرنسي الثالث عشر الذي ينال ميدالية فيلدز. وآخر هؤلاء الفرنسيين كان سيدريك فياني الذي فاز بالمكافأة عام 2010.
كانت هذه تفاصيل خبر 4 علماء رياضيات يفوزون بـميدالية «فيلدز» العريقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.