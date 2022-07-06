محمد بن مسعود - الدمام - أفاد كريس ماسون المحرر السياسي في هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي» اليوم الأربعاء بأن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أقال الوزير البارز مايكل جوف وزير الدولة لشؤون الإسكان والمجتمعات.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – رئيس الوزراء البريطاني يقيل أحد وزرائه البارزين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.