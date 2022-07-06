جامعة حفر الباطن تحدد مواعيد القبول للعام الجامعي 1444هـ

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
أعلنت جامعة حفر الباطن، عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للعام الجامعي 1444هـ، وذلك عبر بوابة القبول الإلكترونية للجامعة، ابتداء من 26 ذي الحجة 1443 هـ ويستمر حتى 1 محرم 1444 هـ.
وأوضحت الجامعة، أن جميع طلبات الالتحاق ستكون إلكترونية وفق الشروط المعتمدة، منوهةً على جميع المتقدمين ضرورة استكمال جميع إجراءات الترشيح إلكترونيًا حال قبولهم، والموافقة على نماذج الإقرار والتعهدات واستكمال جميع المعلومات المطلوبة بشكل صحيح, مشيرةً إلى عدم الحاجة إلى إرسال أي أوراق أو مستندات عن طريق البريد الإلكتروني, حيث ستكون جميع الإجراءات إلكترونية.
وبينت أن على المرشحين الالتزام بإنهاء الإجراءات في الوقت المحدد لكل دفعة حسب الخطة الزمنية لأعمال القبول في الجامعة، التي أعلنت عبر موقع وقنوات التواصل الرسمية الخاصة بالجامعة, مشيرةً إلى أن أولوية القبول ستكون حسب النسب الموزونة، حيث سيخضع جميع المرشحين للمفاضلة حسب نسبهم.
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