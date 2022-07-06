توعية الحجاج في مؤتمر لجمعیة طب الأسرة والمجتمع

أشار نائب رئيس الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع استشاري طب الأسرة البروفسور أشرف أمیر لجھود وزارة الصحة السعودیة في تقديم الرعاية الصحبة والطبية لخدمة حجاج بيت لله الحرام في كل عام موضحا اهتمام وزارة الصحة والقطاعات الصحیة الأخرى في المملكة بالجانب الوقائي عند تقديمهم للخدمات الطبية والعلاجية للحجاج لحمایتھم أثناء تأدیتھم لمناسك الحج.

لافتا إلى جھود الدولة في توفیر اللقاحات الهامة للحجاج ومن ضمنھا لقاح الحمة الشوكية والأنفلونزا ولقاح كورونا. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي یھدف لتوعیة حجاج بیت لله الحرام المنعقد برئاسة البروفیسور أشرف أمیر والذي تم تنظیمه بالتعاون مع شركة فایزر السعودیة مساء أمس افتراضیا تحت عنوان (نحو حج صحي وآمن) وحضره نخبة من الصحفیین والإعلامیین من مختلف الصحف السعودیة ونظمته مؤسسة ملتقي الخبرات لتنظيم المعارض والمؤتمرات.

وقد بدأ المؤتمر الصحفي بمحاضرة علمیة توعویة قدمها رئيس الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع استشاري طب الأسرة البروفیسورأشرف أمیر بعنوان (الصحة الوقائية للحاج في زمن كورونا) وأشار من خلالها الى سبل وقابة الحجاج من الأمراض خلال تواجدهم في الأماكن المزدحمة وخلال تعرضھم لأشعة الشمس القویة.

تلاها محاضرة أخرى بعنوان (الأمراض الوبائية وكیفیة الوقایة منھا) قدمتها الأستاذ المساعد واستشاري الطب الوقائي عضو المجلس العلمي للزمالة السعودية الدكتورة / رجاء الردادي وتطرقت من خلالها إلى التعريف ببعض االأمراض الوبائیة والمعدیة شیوعا وانتشاراً في التجمعات والحشود البشرية ومن ضمنها مرض كورونا “كوفید_ "19 "ومتحوراتھا، وأشارت الى كیفیة تجنب الإصابة بالأمراض الوبائية وأھمیة اللقاحات للحجاج للوقاية من الإصابة بالامراض كالحمة الشوكية والأنفلونزا وكورونا.

كما قدمت الصیدلانیة الإكلینیكیة والباحثة في العلوم الصيدلانية وعلوم أمراض القلب والأمراض المزمنة الدكتورة فخر الأیوبي المحاضرة الثالثة في المؤتمر بعنوان (الحقیبة الصحیة والاستخدام الدوائي للحجاج) حیث قامت بشرح بعض من أھم الأدوية والمستلزمات الصحیة التي یجب أن تحتوي علیھا الحقیبة الصحیة لكل حاج بشكل عام وللحجاج المرضى بأمراض مزمنة مثل مرض السكري والمصابين بارتفاع ضغط الدم وأمراض الجھاز التنفسي بشكل خاص. كما تم تقدیم النصائح الطبیة والإرشادية للحجاج بالطرق الصحيحة لحفظ الأدویة وطرق استخدامها.

كما تحدث مدیر الإدارة الطبیة بشركة فایزر السعودیة الدكتور ھاني الھاشمي عن التطورات التي يشهدها المجتمع الطبي في ظل جائحة كورونا وأھمیة المضادات الفيروسية الحديثة واللقاحات في وقایة الحجاج وغیرھم من الإصابة بالأمراض المعدیة وختم بالاشاره الى اھتمام شركة فایزر السعودیة بالمشاركة في البرامج التوعوية والتثقيفية الصحبة والتي تھدف إلى رفع معدلات الوعي الصحي إسھاما في المحافظة على الصحة العامة للفرد والمجتمع.