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محمد الفلاح - أصبح فواز القرني، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي، قريبًا من الرحيل عن صفوف الليوث، خلال الفترة المقبلة.

فواز القرني يقرر الرحيل عن الشباب السعودي

يأتي ذلك بعدما أبدى فواز القرني، حارس مرمى فريق الشباب السعودي الأول لكرة القدم، رغبته في الرحيل عن نادي الشباب، خلال الفترة المقبلة.

سبب رغبة القرني في الرحيل عن الشباب السعودي

ويرغب فواز القرني، في الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، بعد أن تعاقد الفريق مع الحارس الكوري الجنوبي، كيم سيونج جيو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

حيث كان قد أعلن نادي الشباب السعودي، عن التعاقد مع الحارس الكوري الجنوبي، كيم سيونج جيو، أمس الثلاثاء الموافق الخامس من شهر يوليو الجاري.

ويرغب فواز القرني، في المشاركة بشكل أساسي مع ناديه قبل مونديال قطر 2022.

متى تعاقد الشباب السعودي مع فواز القرني؟

وكان نادي الشباب السعودي، تعاقد مع فواز القرني، صاحب الـ33 عامًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية 2021، قادمًا من صفوف اتحاد جدة.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، الموسم المنصرم من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، محتلًا المركز الرابع برصيد 55 نقطة.