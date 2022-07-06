شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة الموسم.. الشباب السعودي يقترب من التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي من التعاقد مع نجم فريق باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل دعم صفوف الفريق للموسم الكروى الجديد.

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن دخلت إدارة الشباب السعودي في مفاوضات قوية مع النجم الدولي البولندي جريجورز كريشوياك لاعب فريق باريس سان جيرمان السابق وكراسنودار الروسي الحالي.

تفاصيل مفاوضات الشباب مع جريجورز كريشوياك:

جريجورز كريشوياك

وبحسب الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو فإنه أكد اليوم عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" أن إدارة الشباب تواصلت بالفعل وتقدمت بعرض من أجل الحصول على خدمات كريشوياك في انتظار موقف اللاعب باللعب في الدوري السعودي سوا بالقبول أو الرفض.

ورحل اللاعب عن صفوف فريق باريس سان جيرمان في صيف عام 2019 وبعدها لعب لفريق لوكوموتيف موسكو الروسي، وبعدها إلى فريق كراسنودار، ثم فريق أيك، قبل أن يعود من جديد إلى فريق كراسنودار.

ويمتد عقد اللاعب حاليًا مع فريق كراسنودار حتى صيف عام 2024.

ويسعى فريق الشباب من التعاقد مع أكثر من لاعب من أجل دعم صفوف الفريق السعودي في الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم، خاصة ان الفريق احتل المركز الرابع الموسم المنصرم برصيد 44 نقطة جمعهما من لعب 30 مباراة.