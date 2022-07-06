شكرا لقرائتكم خبر عن قرار نارى من الخطيب تجاه لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام الجونة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اتخذ محمود الخطيب رئيس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أول قرار نارى تجاه لاعبي المارد الأحمر وذلك عقب التعادل امام الجونة يوم أمس الثلاثاء الموافق الخامس من شهر يوليو الجارى.

قرار نارى من الخطيب تجاه لاعبي الأهلي

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن اجتمع الكابتن محمود الخطيب مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي من أجل اتخاذ بعض القرارات تجاه اللاعبين بعد الأداء الباهت امام الجونة، بالإضافة إلى الخسارة امام سموحة في الدوري المصري، وقبلها التعادل امام الزمالك، وفقد الفريق 7 نقاط من 3 مباريات.

واتخذ سيد عبدالحفيظ بعد التشاور مع رئيس النادي على تجميد مستحقات بعض اللاعبين داخل النادي الأهلي وخصم جزء كبير من البعض الآخر آثر الأداء وسلسلة الهزائم والتعادلات في الفترة الأخيرة، وفقدان الرغبة في الحصول على بطولة الدوري.

واهدر عدد كبير من لاعبي الأهلي يوم أمس العديد من الفرص أبرزهم محمد شريف وصلاح محسن وحسام حسن والتي كانت كفيلة بفوز الفريق الأهلاوي مما اتخذ مدير الكرة هذا القرار مع رئيس النادي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فيوتشر يوم الثلاثاء المقبل وتخشى الإدارة من تكرار سيناريو الأداء الباهت وطالب سواريش بضرورة الفوز في المباريات القادمة من أجل إسعاد الجماهير.