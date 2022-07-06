شكرا لقرائتكم خبر عن شاشات تفاعلية لقياس رضا قاصدي الحرمين وأداء الخدمات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دَشَّنَ الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس -اليوم- الشاشاتِ التفاعليةَ للقياس والجودة لقياس رضا قاصدي الحرمين الشريفين وأداء الخِدْمَاتِ.

وتتميزُ الشاشاتُ التفاعليةُ بقياس انطباعات ضيوف الرحمن باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي التي تُسَهِّلُ من الوصول السريع والآمن لانطباعاتهم وحسب لغاتهم،إذْ جرى تطوير الشاشات ب(6) لغات عالمية، وعن طريق الاستشعار البشري بالصورة والحركة فقط،وليُمَكِّنَ قاصدي المسجد الحرام من مشاركة انطباعاتهم خلال ثوانٍ معدودةٍ مع تطبيق الإجراءات الاحترازية وأخذ انطباع أكثر من (10) أشخاص في وقت واحد.