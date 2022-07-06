محمد بن مسعود - الدمام - انطلقت‭ ‬مناسك‭ ‬الحج‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬مكة‭ ‬المكرمة‭ ‬بعد‭ ‬عامين‭ ‬من‭ ‬تقليص‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬أعداد‭ ‬الزوار‭ ‬بسبب‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭.. ‬وبدأت‭ ‬الأفواج‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬حجاج‭ ‬بيت‭ ‬الله‭ ‬الحرام،‭ ‬أداء‭ ‬طواف‭ ‬القدوم‭ ‬قبيل‭ ‬يوم‭ ‬التروية‭.‬

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – مناسك‭ ‬الحج‭ ‬تنطلق‭ ‬في‭ ‬أكبر‭ ‬موسم‭ ‬بعد‭ ‬كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.