اخبار دوليه – عقوبات‭ ‬أميركية‭ ‬جديدة‭ ‬تتصل‭ ‬بالنفط‭ ‬الإيراني

محمد بن مسعود - الدمام - أصدرت‭ ‬وزارة‭ ‬الخزانة‭ ‬الأميركية‭ ‬اليوم‭ ‬‮«‬الأربعاء‮»‬،‭ ‬عقوبات‭ ‬جديدة‭ ‬تتصل‭ ‬بالنفط‭ ‬الإيراني،‭ ‬حسبما‭ ‬نشر‭ ‬موقع‭ ‬الوزارة‭ ‬الإلكتروني‭.‬

ووفقا‭ ‬للموقع،‭ ‬فرض‭ ‬مكتب‭ ‬مراقبة‭ ‬الأصول‭ ‬الأجنبية‭ ‬التابع‭ ‬لوزارة‭ ‬الخزانة‭ ‬الأميركية‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬شبكة‭ ‬دولية‭ ‬من‭ ‬الأفراد‭ ‬والكيانات‭ ‬التي‭ ‬استخدمت‭ ‬شبكة‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬تتخذ‭ ‬من‭ ‬الخليج‭ ‬مقراً‭ ‬لها،‭ ‬لتسهيل‭ ‬توصيل‭ ‬وبيع‭ ‬المنتجات‭ ‬البترولية‭ ‬والبتروكيماوية‭ ‬الإيرانية‭ ‬بقيمة‭ ‬مئات‭ ‬الملايين‭ ‬من‭ ‬الدولارات‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬الإيرانية‭ ‬لشرق‭ ‬آسيا‭.‬

وقال‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الخزانة‭ ‬لشؤون‭ ‬الإرهاب‭ ‬والاستخبارات‭ ‬المالية‭ ‬بريان‭ ‬إي‭ ‬نيلسون‭: ‬‮«‬في‭ ‬حين‭ ‬تلتزم‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بالتوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬وتسعى‭ ‬إلى‭ ‬عودة‭ ‬متبادلة‭ ‬إلى‭ ‬الامتثال‭ ‬لخطة‭ ‬العمل‭ ‬الشاملة‭ ‬المشتركة،‭ ‬سنواصل‭ ‬استخدام‭ ‬جميع‭ ‬سلطاتنا‭ ‬لفرض‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬بيع‭ ‬النفط‭ ‬والبتروكيماويات‭ ‬الإيرانية‮»‬‭.‬