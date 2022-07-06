اخبار دوليه – روسيا‭ ‬تعلن‭ ‬تدمير‭ ‬راجمتي‭ ‬صورايخ‭ ‬أمريكيتين‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - قالت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬إن‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الروسية‭ ‬دمرت‭ ‬راجمتي‭ ‬صواريخ‭ ‬متطورتين‭ ‬صناعة‭ ‬أمريكية،‭ ‬ومخازن‭ ‬ذخيرة‭ ‬خاصة‭ ‬بهما‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬أوكرانيا‭.‬

وأضافت‭ ‬الوزارة‭ ‬أن‭ ‬روسيا‭ ‬دمرت‭ ‬اثنتين‭ ‬من‭ ‬راجمات‭ ‬الصواريخ‭ ‬من‭ ‬طراز‭ (‬هيمارس‭) ‬التي‭ ‬تزود‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وحلفاؤها‭ ‬كييف‭ ‬بها‭.‬

وقالت‭ ‬أيضا‭ ‬إن‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬دمرت‭ ‬مستودعين‭ ‬لتخزين‭ ‬الصواريخ‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬منظومة‭ ‬هيمارس‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬خط‭ ‬المواجهة‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬إلى‭ ‬الجنوب‭ ‬من‭ ‬كراماتورسك‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬دونيتسك‭ ‬بأوكرانيا،‭ ‬والتي‭ ‬أصبحت‭ ‬محط‭ ‬التركيز‭ ‬الرئيسي‭ ‬للقوات‭ ‬الروسية‭ ‬بعد‭ ‬استيلائها‭ ‬على‭ ‬لوجانسك‭.‬

ونشرت‭ ‬الوزارة‭ ‬لقطات‭ ‬فيديو‭ ‬قالت‭ ‬إنها‭ ‬تظهر‭ ‬الغارة‭. ‬ولم‭ ‬يتسن‭ ‬لرويترز‭ ‬التحقق‭ ‬بشكل‭ ‬مستقل‭ ‬من‭ ‬الضربة‭.‬

وقال‭ ‬المجلس‭ ‬الأوروبي‭ ‬للعلاقات‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬إن‭ ‬أوكرانيا‭ ‬لم‭ ‬تتسلم‭ ‬سوى‭ ‬أربعة‭ ‬من‭ ‬أنظمة‭ (‬هيمارس‭) ‬حتى‭ ‬أوائل‭ ‬يوليو‭ ‬تموز‭. ‬وتعهدت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بتسليم‭ ‬ثمانية‭ ‬بحلول‭ ‬منتصف‭ ‬يوليو‭ ‬تموز‭.‬