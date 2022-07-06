محمد بن مسعود - الدمام - ذكر‭ ‬التلفزيون‭ ‬الرسمي‭ ‬الإيراني،‭ ‬الأربعاء،‭ ‬أن‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬احتجز‭ ‬عدة‭ ‬أجانب،‭ ‬بينهم‭ ‬ثاني‭ ‬أكبر‭ ‬مبعوث‭ ‬بريطاني‭ ‬في‭ ‬طهران‭.‬ وقال‭ ‬التلفزيون‭ ‬الإيراني‭ ‬إن‭ ‬سبب‭ ‬الاحتجاز‭ ‬كان‭ ‬لمزاعم‭ ‬قيام‭ ‬الأجانب‭ ‬بأعمال‭ ‬تجسس،‭ ‬مثل‭ ‬أخذ‭ ‬عينات‭ ‬من‭ ‬التربة‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬محظورة‭.‬ ولم‭ ‬يذكر‭ ‬التلفزيون‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬المعتقلون‭ ‬ما‭ ‬زالوا‭ ‬رهن‭ ‬الاحتجاز‭.‬ وقال‭ ‬التلفزيون‭ ‬الرسمي‭: ‬“هؤلاء‭ ‬الجواسيس‭ ‬أخذوا‭ ‬عينات‭ ‬من‭ ‬الأرض‭ ‬في‭ ‬صحراء‭ ‬وسط‭ ‬إيران‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬يجري‭ ‬تجارب‭ ‬الصواريخ‭ ‬الفضائية”‭.‬

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬يحتجز‭ ‬دبلوماسيا‭ ‬بريطانيا‭ ‬رفيعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.