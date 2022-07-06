وصولُ أولِ فوجٍ من حجاجِ الداخلِ إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬تعقد‭ ‬ورشة‭ ‬عمل‭ ‬حول‭ ‬الاستعراض‭ ‬الدوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة

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