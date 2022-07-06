محمد بن مسعود - الدمام - عقدت وزارة الخارجية ورشة عمل متخصصة حول الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بالتعاون مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مملكة البحرين، وبحضور الخبير الأممي محمد أبو حارثية المنسق القطري لآليات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، وممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية.
وفي كلمتها، أكدت سعادة السفير الدكتورة أروى حسن السيد رئيس قطاع شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية أن هذه الورشة تأتي في إطار حرص مملكة البحرين على توطيد أواصر الشراكة مع أجهزة الأمم المتحدة، والتعاون البناء وتبادل الخبرات مع مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والهيئات التعاهدية الأممية، لاسيما مع استعدادات المملكة لتقديم ومناقشة تقريرها الوطني الرابع الخاص بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.
من جانبه، أشاد سعادة السيد خالد المقود المنسق المقيم للأمم المتحدة بجهود مملكة البحرين في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مؤكدًا أهمية هذه الورشة المتخصصة في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بين الجهات الحكومية ومنظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وفق أفضل الممارسات العالمية المتعلقة بمجالات حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – وزارة الخارجية تعقد ورشة عمل حول الاستعراض الدوري لحقوق الإنسان بالتعاون مع الأمم المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.