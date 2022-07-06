اخبار الخليج – وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬تعقد‭ ‬ورشة‭ ‬عمل‭ ‬حول‭ ‬الاستعراض‭ ‬الدوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة

محمد بن مسعود - الدمام - عقدت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬ورشة‭ ‬عمل‭ ‬متخصصة‭ ‬حول‭ ‬الاستعراض‭ ‬الدوري‭ ‬الشامل‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مكتب‭ ‬المنسق‭ ‬المقيم‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وبحضور‭ ‬الخبير‭ ‬الأممي‭ ‬محمد‭ ‬أبو‭ ‬حارثية‭ ‬المنسق‭ ‬القطري‭ ‬لآليات‭ ‬الاستعراض‭ ‬الدوري‭ ‬الشامل‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬وممثلي‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الوطنية‭ ‬المعنية‭.‬

وفي‭ ‬كلمتها،‭ ‬أكدت‭ ‬سعادة‭ ‬السفير‭ ‬الدكتورة‭ ‬أروى‭ ‬حسن‭ ‬السيد‭ ‬رئيس‭ ‬قطاع‭ ‬شؤون‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الورشة‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬توطيد‭ ‬أواصر‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬أجهزة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬والتعاون‭ ‬البناء‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والمفوضية‭ ‬السامية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والهيئات‭ ‬التعاهدية‭ ‬الأممية،‭ ‬لاسيما‭ ‬مع‭ ‬استعدادات‭ ‬المملكة‭ ‬لتقديم‭ ‬ومناقشة‭ ‬تقريرها‭ ‬الوطني‭ ‬الرابع‭ ‬الخاص‭ ‬بالاستعراض‭ ‬الدوري‭ ‬الشامل‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أشاد‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬خالد‭ ‬المقود‭ ‬المنسق‭ ‬المقيم‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بجهود‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تعزيز‭ ‬وحماية‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬الورشة‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والتجارب‭ ‬بين‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬ومنظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ووكالاتها‭ ‬المتخصصة،‭ ‬وفق‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬العالمية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمجالات‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة‭.‬