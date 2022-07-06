اخبار الخليج – مدير‭ ‬عام‭ ‬أمن‭ ‬المنافذ‭ ‬يؤكد‭ ‬جاهزية‭ ‬المنافذ‭ ‬خلال‭ ‬إجازة‭ ‬عيد‭ ‬الأضحى‭ ‬المبارك‎‎

محمد بن مسعود - الدمام - ترأس اللواء ماهر أحمد بوعلي مدير عام الإدارة العامة لأمن المنافذ اجتماع فريق التنسيق الأمني بجسر الملك فهد بحضور عدد من ممثلي الإدارات التابعة لوزارة الداخلية العاملة بالجسر، لمناقشة الترتيبات والاستعدادات الخاصة بالمنفذ البري أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك.
و أوضح مدير عام الإدارة العامة لأمن المنافذ أن هذا الاجتماع يأتي للتأكد من جاهزية الإدارات و اتخاذهم للتدابير اللازمة والاستعدادات المناسبة لتسهيل حركة المسافرين خلال فترة الإجازة و التي من المتوقع أن تشهد ارتفاعا في حركة السفر.
كما عقد اجتماع مسبق خاص بمديري المديريات التابعة لأمن المنافذ، حيث أكد مدير عام الإدارة العامة لأمن المنافذ من خلاله على أهمية تقديم التسهيلات اللازمة لضمان انسيابية حركة المسافرين بمنافذ المملكة و تجهيز القوة اللازمة لاستيعاب كثافة حركة المسافرين واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن والسلامة العامة.
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