اخبار الخليج – مدير‭ ‬عام‭ ‬أمن‭ ‬المنافذ‭ ‬يؤكد‭ ‬جاهزية‭ ‬المنافذ‭ ‬خلال‭ ‬إجازة‭ ‬عيد‭ ‬الأضحى‭ ‬المبارك‎‎

محمد بن مسعود - الدمام - ترأس‭ ‬اللواء‭ ‬ماهر‭ ‬أحمد‭ ‬بوعلي‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لأمن‭ ‬المنافذ‭ ‬اجتماع‭ ‬فريق‭ ‬التنسيق‭ ‬الأمني‭ ‬بجسر‭ ‬الملك‭ ‬فهد‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬ممثلي‭ ‬الإدارات‭ ‬التابعة‭ ‬لوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬العاملة‭ ‬بالجسر،‭ ‬لمناقشة‭ ‬الترتيبات‭ ‬والاستعدادات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمنفذ‭ ‬البري‭ ‬أثناء‭ ‬إجازة‭ ‬عيد‭ ‬الأضحى‭ ‬المبارك‭.‬

و‭ ‬أوضح‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لأمن‭ ‬المنافذ‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬يأتي‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬جاهزية‭ ‬الإدارات‭ ‬و‭ ‬اتخاذهم‭ ‬للتدابير‭ ‬اللازمة‭ ‬والاستعدادات‭ ‬المناسبة‭ ‬لتسهيل‭ ‬حركة‭ ‬المسافرين‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الإجازة‭ ‬و‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تشهد‭ ‬ارتفاعا‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬السفر‭.‬

كما‭ ‬عقد‭ ‬اجتماع‭ ‬مسبق‭ ‬خاص‭ ‬بمديري‭ ‬المديريات‭ ‬التابعة‭ ‬لأمن‭ ‬المنافذ،‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لأمن‭ ‬المنافذ‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬تقديم‭ ‬التسهيلات‭ ‬اللازمة‭ ‬لضمان‭ ‬انسيابية‭ ‬حركة‭ ‬المسافرين‭ ‬بمنافذ‭ ‬المملكة‭ ‬و‭ ‬تجهيز‭ ‬القوة‭ ‬اللازمة‭ ‬لاستيعاب‭ ‬كثافة‭ ‬حركة‭ ‬المسافرين‭ ‬واتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬والسلامة‭ ‬العامة‭.‬