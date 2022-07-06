الهيئة الرقابية على سيارات الأجرة في مكة تضبط 1400 مخالفة

محمد بن مسعود - الدمام - قَامَتِ الفرقُ الرقابيةُ في الهيئة العامة للنقل بفحص 25 ألف سيارة تعملُ في نشاط الأجرة العامة في مكة المكرمة منذ بداية شهر ذي الحجة حتى اليوم، كما رَصَدَتِ الفرقُ الرقابيةُ 1400 مخالفةٍ في هذا النشاط.

وتَنَوَّعَتْ هذهِ المخالفاتُ طبقاً لحالة المخالفة، كعدم الحصول على بطاقة تشغيل أو بطاقة سائق ،أو عدم العناية بالحالة الفـــنيّــــــة للسيــــارة وصيانتها، أو تجـــاوز العــــمر التشغيــلي المعتمد للسيارة،أو عدم تشغيل عداد احتساب أجرة النقل عند بدء الرحلة.

وأَوْضَحَتِ الهيئةُ أنَّ ذلك يأتي ضمن مشاركتها في موسم الحج هذا العام؛ وبهدف ضمان وصول خِدْمَاتِ النقل بالأجرة وفق اشتراطات السلامة والأمان، بما يضمنُ الإسهام في رفع مستوى كفاءة وجودة الخِدْمَاتِ لضيوف الرحمن في أثناء تأديتهم مناسكَ الحج، وضمان استمرار توفرها لهم حتى نهاية الموسم.

وتَحْضُرُ الفرقُ الميدانيةُ للهيئة والمسؤولة عن أعمال الرقابة على أنشطة الأجرة العامة في خمسة مواقعَ مستهدفةٍ حول الحرم في المنطقة المركزية، وهي: نقطة الحفاير ونقطتا الجميزة وأجياد السد، وأخيراً نقطة المصافي بالقرب من المسجد الحرام، وتواصلُ الهيئةُ مَهَامَّهَا في الإشراف والمتابعة والقيام بأعمال الرقابة والرصد خلال موسم الحج؛ وذلك لخدمة ضيوف الرحمن وتهيئة السبل كافة لكل ما يتعلقُ بتنقلهم بشكلٍ آمنٍ ومُيَسَّرٍ.