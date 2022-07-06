شكرا لقرائتكم خبر عن 4 وديات.. اتحاد جدة يعلن عن خطته في المعسكر التحضيري للموسم الجديد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف نادي اتحاد جدة، عن خطته للمعسكر التحضيري للموسم الجديد 2022-2023، من أجل العودة لمنصات التتويج من جديد.

وأوضح نادي اتحاد جدة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن الخطة الموضوعة للمعسكر التحضيري للموسم الجديد.

وأشار نادي اتحاد جدة، إلى أنه سوف يبدأ في التمارين والفحوصات الطبية في الفترة بين 20-22 يوليو الجاري، ثم السفر إلى المعسكر في النمسا يوم 23 من الشهر ذاته.

ويخوض المرحلة الأولى في المعسكر في الفترة بين 24 يوليو إلى 8 أغسطس، في سيفيلد بمقاطعة تيرول.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، نظيره فيورنتينا الإيطالي، يوم 21 يوليو، في أولى تجاربه الودية، ثم يواجه نظيره ريد بول سالزبورغ النمساوي، يوم 7 أغسطس.

ويقضي المرحلة الثانية من المعسكر في الفترة ما بين 8-12 أغسطس، في منطقة بادتاتزماندورف، حيث يواجه نظيره الوحدة الإماراتي يوم 12 أغسطس.

ويعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، إلى المملكة العربية السعودية، يوم 13 أغسطس.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، المباراة الودية الرابعة بعد العودة إلى جدة، يوم 19 أغسطس، على أن يتم تحديد الخصم لاحقًا.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، قد فشل في تحقيق لقب الدوري السعودي للمحترفين، الموسم الماضي، والذي توج به الهلال في الجولة الأخيرة.

يشار إلى أن إدارة نادي اتحاد جدة، كانت تعاقدت مع نونو سانتو، لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الموسم الجديد.



ماهي آخر بطولة توج بها اتحاد جدة؟

وتعود آخر بطولة توج بها الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، إلى عام 2018، عندما حصد لقب كأس خادم الحرمين الشريفين.