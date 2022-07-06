شكرا لقرائتكم خبر عن الطائي يعلن رسميًا ضم مدافع اتحاد جدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي الطائي السعودي، بشكل رسمي عن التعاقد مع عبدالمحسن فلاتة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السابق.

وكشف نادي الطائي السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه تعاقد مع عبدالمحسن فلاتة، صاحب الـ28 عامًا، لاعب اتحاد جدة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي، قد أنهى الموسم المنصرم من بطولة الدوري السعودي للمحترفين محتلًا المركز السادس برصيد 37 نقطة.

في المقابل فشل الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، في تحقيق لقب الدوري السعودي للمحترفين، الذي خطفه الهلال في الجولة الأخيرة بفارق نقطتين.

ماذا قدم عبدالمحسن فلاتة مع اتحاد جدة؟

وانتقل عبدالمحسن فلاتة، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة،في صيف 2019، قادمًا من نادي القادسية السعودي، بعد تمثيل نادي الوحدة السعودي.

وخاض عبدالمحسن فلاتة، 12 مباراة رفقة الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، سجل هدف وحيد.