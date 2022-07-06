شكرا لقرائتكم خبر عن عرض برازيلي للتعاقد مع جيلبرتو الوصل الإماراتي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يحظى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل الإماراتي، جيلبرتو أوليفيرا، باهتمام برازيلي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن نادي بوتافوجو البرازيلي، أبدى اهتمامه بالتعاقد مع جيلبيرتو اوليفيرا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل الإماراتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل الإماراتي، قد أنهى الموسم المنصرم من بطولة دوري أدنوك للمحترفين، محتلًا المركز السادس برصيد 36 نقطة.

وكان جيلبرتو اوليفيرا، صاحب الـ33 عامًا، انتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل الإماراتي، في انتقالات يناير الماضي.

متى يبدأ دوري أدنوك للمحترفين الموسم الجديد 2022-2023؟

وتبدأ مسابقة دوري أدنوك للمحترفين الموسم الجديد 2022-2023، يوم الثاني من شهر سبتمبر المقبل 2022، وينتهي يوم السادس والعشرين من شهر مايو العام المقبل 2023.