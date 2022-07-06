شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن خططها.. «البيئة» تؤكد جاهزية المسالخ بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد اجتماع اليوم، بين مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي، وبحضور مدير إدارة أسواق النفع العام والمسالخ بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة المهندس جمعان الزهراني مع وكيل أمين العاصمة المقدسة للخدمات المهندس محمد با حارث .

يأتي ذلك في إطار الاستعدادات النهائية الخاصة بموسم الحج، بهدف تنسيق الجهود والتكامل لإنجاح أعمال الموسم.

من جهته أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي أن كافة الإجراءات والاستعدادات في جميع المسالخ التابعة للوزارة في العاصمة المقدسة اكتملت من أجل استقبال حجاج بيت الله والمواطنين والمقيمين لتلبية احتياجاتهم خلال أيام عيد الأضحى 1443 هجرية.

وأوضح أن خطة وبرنامج عمل الموسم في العاصمة المقدسة، تضمنت تحديد المسؤوليات والواجبات والمهام لكل قطاع، حيث يعمل الجميع وفق خطة محكمة منذ بداية موسم الحج وحتى نهايته.

وأن ذلك يأتي بهدف بذل أقصى الطاقات لأمن وسلامة وراحة ضيوف الرحمن، وتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وسهولة .

كما تفقد" الغامدي " بعد الاجتماع مسالخ العكيشية الموسمي ومسلخ المعيصم النموذجي ووقوفه على جاهزية هذه المسالخ والاستعدادات الأخيرة لموسم الأضاحي والوقوف على حظائر الأغنام والتأكد من وفرتها وسلامتها وصلاحيتها لموسم الأضحية.

يُذكر أن أمانة العاصمة المقدسة تبذل جهودًا كبيرة لتوفير كل الإمكانيات وأقصى الطاقات لأمن وسلامة وراحة حجاج بيت الله الحرام، وتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وسهولة حيث تتولى الأمانة مع الجهات ذات العلاقة الإشراف على تشغيل ونظافة المجازر بالمشاعر المقدسة التي يتم تشغيلها عبر مشروع المملكة؛ للإفادة من الهدي والأضاحي.

ويأتي ذلك وفق أعلى الطاقات التشغيلية خلال الموسم، وهي خمس مجازر في منطقة المعيصم، مع تنظيم مراقبة دخول الماشية إلى المشاعر المقدسة، ووضع العديد من المراكز للمراقبة في أماكن مختلفة؛ لضمان عدم تسرب المواشي بطرق مخالفة ومنع بيع اللحوم بساحات المجازر ومنع الذبح العشوائي أو إقامة مسالخ عشوائية.