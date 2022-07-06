«مركز الملك سلمان» يوزع كسوة العيد على 191 سورياً وأردنياً

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محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية كسوة عيد الأضحى المبارك والدفعة الخامسة من الكفالات المالية الشهرية على الأيتام والأرامل السوريين والأسر الأكثر احتياجًا في المجتمع المستضيف في محافظة إربد بالأردن، حيث جرى توزيع كسوة العيد والكفالات المالية على 56 أسرة، منها 40 عائلة سورية و16 عائلة أردنية بواقع 191 مستفيدًا من الأيتام والأرامل، وذلك لدعمهم في توفير احتياجاتهم الأساسية، وإدخال السرور عليهم خلال أيام العيد.
يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم الرعاية وجميع الخدمات من خلال مشروع كفالة الأيتام وأسرهم في محافظة إربد لمدة عام كامل، ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لحماية الأيتام وتحسين ظروفهم المعيشية وتخفيف معاناتهم بتأمين سبل الحياة الكريمة لهم .
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