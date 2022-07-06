واشنطن تعاقب إيران بقرار بشأن النفط

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، قبل قليل، عقوبات متعلقة بالنفط الإيراني. وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات جديدة على شركات وأفراد مرتبطين بالنفط الإيراني.

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