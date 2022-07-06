محمد بن مسعود - الدمام - وافقت‭ ‬لجنة‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬البلجيكي‭ ‬الأربعاء‭ ‬بفضل‭ ‬دعم‭ ‬نواب‭ ‬الأغلبية،‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬بلجيكي‭ ‬إيراني‭ ‬مثير‭ ‬للجدل‭ ‬يسمح‭ ‬للبلدين‭ ‬بتبادل‭ ‬نقل‭ ‬الأشخاص‭ ‬المدانين،‭ ‬كما‭ ‬أعلن‭ ‬نواب‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬ وليدخل‭ ‬النص‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ،‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يعرض‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬عامة،‭ ‬ربما‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭ ‬من‭ ‬الخميس،‭ ‬حسب‭ ‬النواب‭. ‬ودان‭ ‬معارضون‭ ‬إيرانيون‭ ‬في‭ ‬المنفى‭ ‬الاتفاق‭ ‬معتبرين‭ ‬أنه‭ ‬يفتح‭ ‬الباب‭ ‬لتسليم‭ ‬طهران‭ ‬دبلوماسيا‭ ‬إيرانيا‭ ‬حكم‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬2021‭ ‬في‭ ‬بلجيكا‭ ‬بالسجن‭ ‬لمدة‭ ‬20‭ ‬عامًا‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬إرهابية‭.‬

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – تصويت‭ ‬أول‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬البلجيكي‭ ‬لصالح‭ ‬اتفاق‭ ‬مثير‭ ‬للجدل‭ ‬مع‭ ‬إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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