محمد بن مسعود - الدمام - نفذت وزارة التربية والتعليم بالشراكة مع الفريق الاستشاري للجنة تطوير استراتيجية التعليم والتدريب ورشة عمل في المركز الإقليمي لتقنية المعلومات والاتصال بحضور سعادة الدكتور محمد مبارك بن أحمد المدير العام لشؤون المدارس وسعادة الأستاذة نوال إبراهيم الخاطر وكيل الوزارة للسياسات والاستراتيجيات والأداء، وعدد من الوكلاء المساعدين ومديري الإدارات والمستشارين ورؤساء المراكز بالوزارة.
وقد تم خلال ورشة العمل استعراض المبادرات المقترحة ضمن استراتيجية تطوير التعليم والتدريب بهدف مناقشتها والوقوف على أي ملاحظات وإضافات من المختصين بالوزارة.
وقد تخلل الورشة عرض قدمه الدكتور جيف ساوثورث كبير استشاريي الفريق، استعرض فيه أهم أولوليات التعليم ودور المسؤولين التنفيذيين في قيادة تطوير التعليم، كما تداخل مسؤولو الوزارة مع كبير المستشارين في نقاش وعصف ذهني يركز على أولويات المراحل المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – «التربية» تنفذ ورشة عمل حول مبادرات تطوير التعليم للمرحلة المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.