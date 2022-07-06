اخبار الخليج – ‮«‬التربية‮» ‬تنفذ‭ ‬ورشة‭ ‬عمل‭ ‬حول‭ ‬مبادرات‭ ‬تطوير‭ ‬التعليم‭ ‬للمرحلة‭ ‬المقبلة

محمد بن مسعود - الدمام - نفذت‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬الاستشاري‭ ‬للجنة‭ ‬تطوير‭ ‬استراتيجية‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬ورشة‭ ‬عمل‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الإقليمي‭ ‬لتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصال‭ ‬بحضور‭ ‬سعادة‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لشؤون‭ ‬المدارس‭ ‬وسعادة‭ ‬الأستاذة‭ ‬نوال‭ ‬إبراهيم‭ ‬الخاطر‭ ‬وكيل‭ ‬الوزارة‭ ‬للسياسات‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬والأداء،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الوكلاء‭ ‬المساعدين‭ ‬ومديري‭ ‬الإدارات‭ ‬والمستشارين‭ ‬ورؤساء‭ ‬المراكز‭ ‬بالوزارة‭.‬

وقد‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬ورشة‭ ‬العمل‭ ‬استعراض‭ ‬المبادرات‭ ‬المقترحة‭ ‬ضمن‭ ‬استراتيجية‭ ‬تطوير‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬بهدف‭ ‬مناقشتها‭ ‬والوقوف‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬ملاحظات‭ ‬وإضافات‭ ‬من‭ ‬المختصين‭ ‬بالوزارة‭.‬

وقد‭ ‬تخلل‭ ‬الورشة‭ ‬عرض‭ ‬قدمه‭ ‬الدكتور‭ ‬جيف‭ ‬ساوثورث‭ ‬كبير‭ ‬استشاريي‭ ‬الفريق،‭ ‬استعرض‭ ‬فيه‭ ‬أهم‭ ‬أولوليات‭ ‬التعليم‭ ‬ودور‭ ‬المسؤولين‭ ‬التنفيذيين‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬تطوير‭ ‬التعليم،‭ ‬كما‭ ‬تداخل‭ ‬مسؤولو‭ ‬الوزارة‭ ‬مع‭ ‬كبير‭ ‬المستشارين‭ ‬في‭ ‬نقاش‭ ‬وعصف‭ ‬ذهني‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬أولويات‭ ‬المراحل‭ ‬المقبلة‭.‬