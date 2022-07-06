اخبار الخليج – المدير‭ ‬العام‭ ‬لشؤون‭ ‬المدارس‭ ‬يجتمع‭ ‬بالفريق‭ ‬الاستشاري‭ ‬للجنة‭ ‬استراتيجية‭ ‬تطوير‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب

محمد بن مسعود - الدمام - اجتمع‭ ‬سعادة‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لشؤون‭ ‬المدارس‭ ‬بوزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬عضو‭ ‬لجنة‭ ‬تطوير‭ ‬استراتيجية‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬بالفريق‭ ‬الاستشاري‭ ‬للجنة،‭ ‬بحضور‭ ‬الدكتورة‭ ‬مريم‭ ‬مصطفى‭ ‬محمد‭ ‬أمين‭ ‬سر‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬لتطوير‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب،‭ ‬والدكتور‭ ‬جيف‭ ‬ساوثورث‭ ‬كبير‭ ‬استشاريي‭ ‬الفريق‭.‬

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وقد‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬استعراض‭ ‬قائمة‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬انتهى‭ ‬إليها‭ ‬الفريق‭ ‬الاستشاري‭ ‬فيما‭ ‬يختص‭ ‬بالتعليم‭ ‬وشؤون‭ ‬المدارس،‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬إعدادها‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬الأشهر‭ ‬الماضية،‭ ‬ضمن‭ ‬استراتيجية‭ ‬متكاملة‭ ‬لتطوير‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للمرحلة‭ ‬المقبلة،‭ ‬وبالشراكة‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة،‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬توجيهات‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬لتطوير‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭.‬

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وقد‭ ‬تم‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬المبادرات‭ ‬المطروحة،‭ ‬والتي‭ ‬تغطي‭ ‬جوانب‭ ‬التعليم‭ ‬المبكر،‭ ‬والقيادة‭ ‬التربوية،‭ ‬وتدريب‭ ‬المعلمين،‭ ‬وتعزيز‭ ‬دور‭ ‬المدارس،‭ ‬وفصل‭ ‬العمليات‭ ‬التعليمية‭ ‬عن‭ ‬السياسات،‭ ‬وغير‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬مبادرات‭ ‬متعددة‭.‬

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حضر‭ ‬الاجتماع‭ ‬الشيخة‭ ‬لطيفة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬التقييم‭ ‬والأداء‭.‬