محمد بن مسعود - الدمام - اجتمع سعادة الدكتور محمد مبارك بن أحمد المدير العام لشؤون المدارس بوزارة التربية والتعليم عضو لجنة تطوير استراتيجية التعليم والتدريب بالفريق الاستشاري للجنة، بحضور الدكتورة مريم مصطفى محمد أمين سر المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، والدكتور جيف ساوثورث كبير استشاريي الفريق.
وقد تم خلال الاجتماع استعراض قائمة المبادرات التي انتهى إليها الفريق الاستشاري فيما يختص بالتعليم وشؤون المدارس، والتي تم إعدادها على مدى الأشهر الماضية، ضمن استراتيجية متكاملة لتطوير التعليم والتدريب في مملكة البحرين للمرحلة المقبلة، وبالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، انطلاقاً من توجيهات المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب.
وقد تم التأكيد على أهمية المبادرات المطروحة، والتي تغطي جوانب التعليم المبكر، والقيادة التربوية، وتدريب المعلمين، وتعزيز دور المدارس، وفصل العمليات التعليمية عن السياسات، وغير ذلك من مبادرات متعددة.
حضر الاجتماع الشيخة لطيفة بنت إبراهيم آل خليفة القائم بأعمال مدير إدارة التقييم والأداء.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – المدير العام لشؤون المدارس يجتمع بالفريق الاستشاري للجنة استراتيجية تطوير التعليم والتدريب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.