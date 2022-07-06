اخبار الخليج – سفير‭ ‬ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭ ‬يقدم‭ ‬أوراق‭ ‬اعتماده‭ ‬إلى‭ ‬حلف‭ ‬الناتو

محمد بن مسعود - الدمام - نقل‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬جبر‭ ‬الدوسري‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬بلجيكا‭ ‬تحيات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المُعظم،‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬إلى‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬يانس‭ ‬ستولتنبرج‭ ‬أمين‭ ‬عام‭ ‬منظمة‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ (‬الناتو‭ ). ‬

وأعرب‭ ‬سعادة‭ ‬السفير،‭ ‬بمناسبة‭ ‬تقديم‭ ‬أوراق‭ ‬اعتماده‭ ‬إلى‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لحلف‭ ‬الناتو،‭ ‬رئيسًا‭ ‬لبعثة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬منظمة‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬في‭ ‬بروكسل،‭ ‬عن‭ ‬اعتزاز‭ ‬المملكة‭ ‬بعلاقات‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬مع‭ ‬حلف‭ ‬الناتو‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬حمَّل‭ ‬أمين‭ ‬عام‭ ‬حلف‭ ‬الناتو‭ ‬سعادة‭ ‬السفير‭ ‬تحياته‭ ‬إلى‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬حفظهما‭ ‬الله،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬حرص‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ (‬الناتو‭) ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬التعاون‭ ‬البنَّاء‭ ‬مع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬أهدافهما‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬والسلام‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‭.‬