اخبار الخليج – سفير‭ ‬ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭ ‬يقدم‭ ‬أوراق‭ ‬اعتماده‭ ‬إلى‭ ‬حلف‭ ‬الناتو

محمد بن مسعود - الدمام - نقل سعادة السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري سفير مملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المُعظم، حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، إلى سعادة السيد يانس ستولتنبرج أمين عام منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو ).
وأعرب سعادة السفير، بمناسبة تقديم أوراق اعتماده إلى الأمين العام لحلف الناتو، رئيسًا لبعثة مملكة البحرين لدى منظمة حلف شمال الأطلسي في بروكسل، عن اعتزاز المملكة بعلاقات التعاون الثنائي مع حلف الناتو.
من جانبه، حمَّل أمين عام حلف الناتو سعادة السفير تحياته إلى صاحب الجلالة الملك المعظم، وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، مؤكدًا حرص حلف شمال الأطلسي (الناتو) على مواصلة التعاون البنَّاء مع مملكة البحرين، بما يدعم أهدافهما المشتركة في تعزيز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
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