اخبار الخليج – العصفور‭: ‬مبادرة‭ ‬لحملة‭ ‬تنظيف‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬والتركيز‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬الشراكات‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬البيئة

محمد بن مسعود - الدمام - ترأس سعادة السيد علي بن الشيخ عبدالحسين العصفور محافظ المحافظة الشمالية الاجتماع الدوري للمجلس التنسيقي بالمحافظة.
وفي مستهل الجلسة، رفع سعادة المحافظ باسم المجلس أسمى آيات التهاني والتبريكات لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، وللشعب الوفي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يديم على مملكة البحرين نعمة الأمن والرخاء.
وخلال الاجتماع أكد سعادة المحافظ بأن المحافظة تولى اهتماماً كبيراً للشكاوى التي ترد اليها من قبل الأهالي حول المخالفات البيئية، مشيراً إلى أن المحافظة على استعداد لعمل مبادرة لحملة تنظيف في بعض مناطق المحافظة، والتركيز على دور الشراكات في حماية البيئة من العبث، وتعزيز الرقابة وضبط المخالفين بالتعاون مع بلدية المنطقة الشمالية، وشركة أورباساير والمجتمع المدني، والعمل على استغلال المخلفات في إعادة التدوير بالتعاون مع مركز استدامة.
كما اشتمل جدول أعمال الاجتماع على عرض للبرنامج الصيفي الذي تقيمه المحافظة تحت شعار “وطن و مليكنا يجمعنا” لطلبة المدارس في الفئة العمرية من 12إلى 18 عاماً خلال فترة الاجازة، بالإضافة إلى استعراض مشروع “اختر طبيبك” الهادف إلى اختيار المواطن لطبيبه للتمهيد لتطبيق البرنامج الذي يعمل عليه المجلس الأعلى للصحة للتسيير الذاتي للمراكز الصحية، والذي سيبدأ تطبيقه بالمحافظة الشمالية خلال أغسطس القادم، في مركزي عالي وجابر الصباح، والذي يعد أحد المعايير لاعتماد عالي مدينة صحية.
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