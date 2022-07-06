اخبار الخليج – العصفور‭: ‬مبادرة‭ ‬لحملة‭ ‬تنظيف‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬والتركيز‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬الشراكات‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬البيئة

محمد بن مسعود - الدمام - ترأس‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالحسين‭ ‬العصفور‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬الاجتماع‭ ‬الدوري‭ ‬للمجلس‭ ‬التنسيقي‭ ‬بالمحافظة‭.‬

وفي‭ ‬مستهل‭ ‬الجلسة،‭ ‬رفع‭ ‬سعادة‭ ‬المحافظ‭ ‬باسم‭ ‬المجلس‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬ولصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬،‭ ‬وللشعب‭ ‬الوفي‭ ‬بمناسبة‭ ‬عيد‭ ‬الأضحى‭ ‬المبارك،‭ ‬سائلا‭ ‬المولى‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يديم‭ ‬على‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬نعمة‭ ‬الأمن‭ ‬والرخاء‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬أكد‭ ‬سعادة‭ ‬المحافظ‭ ‬بأن‭ ‬المحافظة‭ ‬تولى‭ ‬اهتماماً‭ ‬كبيراً‭ ‬للشكاوى‭ ‬التي‭ ‬ترد‭ ‬اليها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الأهالي‭ ‬حول‭ ‬المخالفات‭ ‬البيئية،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬استعداد‭ ‬لعمل‭ ‬مبادرة‭ ‬لحملة‭ ‬تنظيف‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬مناطق‭ ‬المحافظة،‭ ‬والتركيز‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬الشراكات‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬البيئة‭ ‬من‭ ‬العبث،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الرقابة‭ ‬وضبط‭ ‬المخالفين‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الشمالية،‭ ‬وشركة‭ ‬أورباساير‭ ‬والمجتمع‭ ‬المدني،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬استغلال‭ ‬المخلفات‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬التدوير‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مركز‭ ‬استدامة‭.‬

كما‭ ‬اشتمل‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬الاجتماع‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬للبرنامج‭ ‬الصيفي‭ ‬الذي‭ ‬تقيمه‭ ‬المحافظة‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬“وطن‭ ‬و‭ ‬مليكنا‭ ‬يجمعنا”‭ ‬لطلبة‭ ‬المدارس‭ ‬في‭ ‬الفئة‭ ‬العمرية‭ ‬من‭ ‬12إلى‭ ‬18‭ ‬عاماً‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الاجازة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬استعراض‭ ‬مشروع‭ ‬“اختر‭ ‬طبيبك”‭ ‬الهادف‭ ‬إلى‭ ‬اختيار‭ ‬المواطن‭ ‬لطبيبه‭ ‬للتمهيد‭ ‬لتطبيق‭ ‬البرنامج‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬عليه‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬للتسيير‭ ‬الذاتي‭ ‬للمراكز‭ ‬الصحية،‭ ‬والذي‭ ‬سيبدأ‭ ‬تطبيقه‭ ‬بالمحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬خلال‭ ‬أغسطس‭ ‬القادم،‭ ‬في‭ ‬مركزي‭ ‬عالي‭ ‬وجابر‭ ‬الصباح،‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬أحد‭ ‬المعايير‭ ‬لاعتماد‭ ‬عالي‭ ‬مدينة‭ ‬صحية‭.‬