تنفيذ 300 جولة لمراقبة الأسواق والمسالخ نفذت فرق التفتيش والمراقبة الميدانية بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة عسير أكثر من 300 جولة لأسواق النفع العام والمسالخ... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 07 ذو الحجة 1443 هـ 07 ذو الحجة 1443 هـ

قطار المشاعر جاهز لرحلات نقل الحجاج أنهت الخطوط الحديدية السعودية (سار) بنجاح مراحل التشغيل التحضيري لقطار المشاعر المقدسة قبل انطلاق التشغيل الفعلي لموسم الحج للعام... مكة المكرمة: دوت الخليج مكة المكرمة: دوت الخليج 07 ذو الحجة 1443 هـ 07 ذو الحجة 1443 هـ

مراقبة الأسعار في 12 ألف منشأة تجارية بمكة والمدينة تواصل الفرق الرقابية بوزارة التجارة مهامها في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة ضمن خطتها لموسم حج هذا العام... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 07 ذو الحجة 1443 هـ 07 ذو الحجة 1443 هـ

بدءا من الغد.. مؤتمر صحفي يومي للحج يُعقَد في تمام الساعة السابعة وخمس وأربعين دقيقة من أيام 8 - 9 - 10 من ذي الحجة الموافق 7 - 8 - 9 من يوليو 2022، المؤتمر الصحفي اليومي لموسم حج... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 07 ذو الحجة 1443 هـ 07 ذو الحجة 1443 هـ

حساب المواطن يودع مخصص يوليو بزيادة تصل إلى 73% أودع اليوم الأربعاء برنامج حساب المواطن مخصص دعم شهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم والمستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 07 ذو الحجة 1443 هـ 07 ذو الحجة 1443 هـ

توقعات بهطول أمطار رعدية على عدد من المناطق توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 07 ذو الحجة 1443 هـ 07 ذو الحجة 1443 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على 12 مقيما سطوا على مواقع تحت الإنشاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.