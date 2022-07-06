القبض على 12 مقيما سطوا على مواقع تحت الإنشاء

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تنفيذ 300 جولة لمراقبة الأسواق والمسالخ
نفذت فرق التفتيش والمراقبة الميدانية بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة عسير أكثر من 300 جولة لأسواق النفع العام والمسالخ...
قطار المشاعر جاهز لرحلات نقل الحجاج
أنهت الخطوط الحديدية السعودية (سار) بنجاح مراحل التشغيل التحضيري لقطار المشاعر المقدسة قبل انطلاق التشغيل الفعلي لموسم الحج للعام...
مراقبة الأسعار في 12 ألف منشأة تجارية بمكة والمدينة
تواصل الفرق الرقابية بوزارة التجارة مهامها في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة ضمن خطتها لموسم حج هذا العام...
بدءا من الغد.. مؤتمر صحفي يومي للحج
يُعقَد في تمام الساعة السابعة وخمس وأربعين دقيقة من أيام 8 - 9 - 10 من ذي الحجة الموافق 7 - 8 - 9 من يوليو 2022، المؤتمر الصحفي اليومي لموسم حج...
حساب المواطن يودع مخصص يوليو بزيادة تصل إلى 73%
أودع اليوم الأربعاء برنامج حساب المواطن مخصص دعم شهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم والمستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة...
توقعات بهطول أمطار رعدية على عدد من المناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة...
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