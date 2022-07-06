تنفيذ 300 جولة لمراقبة الأسواق والمسالخ

وشملت الجولات التي بدأت منذ أول أيام شهر ذي الحجة الجاري أسواق الخضار والفواكه والمواشي، وأسواق الأعلاف والمسالخ، بهدف التأكد من جاهزية الأسواق والمسالخ لاستقبال الأهالي في فترة عيد الأضحى، وكذلك من سلامة الإجراءات المتبعة وانسيابية العمل وفق الشروط الصحية، إضافة إلى التأكد من سلامة المواشي وخلوّها من الأمراض المعدية ومراقبة نظافة المسالخ والحظائر وأماكن الذبح.
يذكر أن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير خصص ما يقارب من 400 موظف للعمل في مسالخ المنطقة خلال فترة العيد.
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