النائب العام يتفقد النيابة العامة بمحافظة الطائف

وشدد على أهمية مراعاة الضمانات المقررة للأفراد، وفق الأنظمة السعودية، خاصة الموقوفين منهم، وسرعة إنهاء إجراءات قضاياهم عاجلاً ومنحها الأولوية.
ونوه بما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام ودعم للأجهزة العدلية، لرفع كفاءة أداء أعمالها القضائية، للقيام بالمهام والمسؤوليات المنوطة بها على أكمل وجه.
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