النائب العام يتفقد النيابة العامة بمحافظة الطائف

قام النائب العام سعود بن عبدالله المعجب، خلال جولته التفقدية للنيابات العامة المباشرة لمهامها في حج هذا العام 1443هـ، بالوقوف على سير العمل في النيابة العامة بمحافظة الطائف، أكد خلالها على وجوب تضافر الجهود لمعالجة القضايا، التي تباشرها النيابات المتخصصة في نيابة المحافظة، وفق النظام لا سيما المرتبطة بالحج.

وشدد على أهمية مراعاة الضمانات المقررة للأفراد، وفق الأنظمة السعودية، خاصة الموقوفين منهم، وسرعة إنهاء إجراءات قضاياهم عاجلاً ومنحها الأولوية.

ونوه بما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام ودعم للأجهزة العدلية، لرفع كفاءة أداء أعمالها القضائية، للقيام بالمهام والمسؤوليات المنوطة بها على أكمل وجه.