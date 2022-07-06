شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة يحصل على موافقة أحد لضم مدافعه والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجحت إدارة نادي اتحاد جدة، في الحصول على موافقة نظيرتها في نادي أحد، من أجل الحصول على خدمات أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأكدت صحيفة الرياضية أن إدارة نادي أحد السعودي، وافقت على انتقال زكريا هوساوي، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى ‎نادي اتحاد جدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت الصحيفة أن زكريا هوساوي سوف ينتقل إلى صفوف اتحاد جدة، على سبيل الإعارة، مقابل 1.5 مليون ريال.

وتسعى إدارة نادي أحد السعودي، إلى حل الخلاف بين فلاح العنزي وكيل اللاعب وتركي المسند المفوض الجديد لإتمام الإعارة اليوم الأربعاء.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة فشل في حصد لقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم المنصرم، حيث حسم الهلال البطولة في الجولة الأخيرة بفارق نقطتين.

وينشط نادي أحد السعودي في دوري الأمير محمد بن سلمان الدرجة الأولى.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي أحد، قد نجح في حصد 59 نقطة محتلًا بهم المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي الدرجة الأولى الموسم المنصرم.