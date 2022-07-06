شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة نارية من مدرب اتحاد جدة السابق الروماني كوزمين كونترا.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وجه المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السابق، الروماني كوزمين كونترا، رسالة ناريه للاعبين كرة القدم السعودية، على خلفية رحيله خلال أيام قليلة عن صفوف العميد.

رسالة نارية من مدرب اتحاد جدة السابق

‏وقال كوزمين كونترا في تصريحات نقلتها صحيفة الرياضية السعودية: "في السعودية لدى لاعبوا كرة القدم نظرة مختلفة، في بعض الأحيان يصلون للتدريبات متأخرين، وأحيانًا يتركون التدريبات إذا كانت قاسية للغاية، قائلين إنهم يشعرون بعدم الراحة".

وكان إدارة نادي اتحاد جدة برئاسة أنمار حائلي قد أعلنت خلال الأيام القليلة الماضية، رحيل المدرب الروماني عن تدريب العميد، بعد خسارة لقب الدوري السعودي للمحترفين، لصالح الهلال عن الموسم الحالي، في آخر جولة من عمر المسابقة وبفارق نقطتين رغم تفوق الاتحاد قبل سبع جولات عن النهاية بفارق ١١ نقطة عن الهلال.

كما أعلنت الإدارة في وقت سابق تعيين بدلا منه البرتغالي نونو سانتو، حتى صيف العام ٢٠٢٤، مع إعطاء المدرب الصلاحية الكاملة في إختيار لاعبي الفريق المحترفين، بالإضافة إلى تعيين جميع أفراد طاقم التدريب الخاص به.

أرقام كوزمين كونترا مع اتحاد جدة في الموسم الماضي

جدير بالذكر أن، كونترا البالغ من العمر ٤٥ عام قد أشرف على تدريب منذ شهر أغسطس من العام الماضي ٢٠٢١، وخاض مع الاتحاد ٢٩ مباراة حقق خلالها ١٩ مباراة وخسر في ٥ مباريات وتعادل في مثلهم، بالإضافة أنه ودع منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين من الدور نصف النهائي على يد فريق الفيحاء.