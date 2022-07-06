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توزيع 20 ألف هدية على ضيوف الرحمن

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الدمام - شريف احمد - وزّعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي - في إطار حملتها للترحيب واستقبال حجاج البيت العتيق للعام 1443هــ تحت عنوان (خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا) في عامها العاشر- أكثر من (20) ألف هدية.

وأفاد مدير الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية جنادي مدخلي أن الإدارة هيّأت (3) مواقع مختلفة يبن توسعة الملك فهد وتوسعة الملك عبدالله -رحمهما الله- للترحيب وتقديم الهدايا التذكارية وسجادات الصلاة، وعبوات ماء زمزم المبارك، ومعقمات اليد، وكذلك وجبات غذائية وكتيبات توعوية وإرشادية، وحقائب محمولة للاستفادة منها في أداء فريضة الحج المبرور.

MO Nasa

MO Nasa

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