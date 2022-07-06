ما حكم تخصيص أضحية مستقلة للأب الميت؟.. الدكتور سعد الخثلان يوضح (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات
أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حكم تخصيص أضحية مستقلة للأب المتوفي.
وذكر أنه يجوز للمسلم أن يخصص أضحية مستقلة عن والده المتوفى حتى ولو لم يوصي الأخير بذلك قبل وفاته، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج يستفونك المذاع على قناة الرسالة.
وأضاف أن الأضحية تجوز عن الأشخاص الأموات والأحياء، مضيفا أنه كلما كثرت الأضحية كان أفضل، كما يجوز إشراك الآخرين في ثواب الأضحية.
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