الشباب يحاول ضم لاعب سان جيرمان السابق

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات

أفادت تقارير صحفية، بأن إدارة نادي الشباب، تجري في الوقت الراهن مفاوضات من أجل ضم لاعب سان جيرمان السابق، كراسنودار الروسي الحالي جريجورز كريشوياك.

وقدمت إدارة النادي بالفعل عرضا إلى اللاعب، إلا أن الأخير لم يبدي حتى الآن موقفه بشكل قطعي بشأن العرض الذي تلقاه من النادي.

يذكر أن اللاعب خاض تجربة اللعب في عدة أندية بعد رحيله عن باريس سان جيرمان في صيف 2019، من أبرز هذه الأندية لوكوموتيف موسكو ثم كراسنودار ثم آيك.