” شؤون الحرمين ” توزع 20 ألف هدية على ضيوف الرحمن

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – خلال التقاء سموه برواد المجلس الافتراضي.. محافظ الجنوبية: تبني المبادرات التواصلية لتطوير ابرز الخدمات والارتقاء بجودتها

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